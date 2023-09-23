Изменить цвет одежды на 10 фото. Срочно

$10
Обработка фотографийЗавершен2 заявки12 просмотров
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есть 10 фотографий

https://disk.yandex.lt/d/_RXN0catyi1IPw

на них модель в термокомплекте телесного цвета, нужно сделать эти фотографии дополнительно в 2х цветах в розовом и черном (цвет нужно взять с примера)
1. https://www.wildberries.ru/catalog/173090819/detail.aspx?targetUrl=EX

  1. https://www.wildberries.ru/catalog/119907092/detail.aspx

цвет должен получится 1в1 как на фотография с примера (в карточке товара цвет пыльная роза и черный)

Выполнить задание нужно срочно в ближайшие часы. Пишите вашу цену и время за которое сможете выполнить.

Качество фотографий не должно быть изменено, цвет должен быть изменен только на одежде без каких либо изменения остальных частей фото

3 месяца назад
Rrmario
Роман 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
LEBOWSKY
Николай 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 месяца назад
$15
1 день
Качественно и в срок. Спасибо
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