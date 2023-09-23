Изменить цвет одежды на 10 фото. Срочно

есть 10 фотографий

https://disk.yandex.lt/d/_RXN0catyi1IPw

на них модель в термокомплекте телесного цвета, нужно сделать эти фотографии дополнительно в 2х цветах в розовом и черном (цвет нужно взять с примера)

1. https://www.wildberries.ru/catalog/173090819/detail.aspx?targetUrl=EX

цвет должен получится 1в1 как на фотография с примера (в карточке товара цвет пыльная роза и черный)

Выполнить задание нужно срочно в ближайшие часы. Пишите вашу цену и время за которое сможете выполнить.

Качество фотографий не должно быть изменено, цвет должен быть изменен только на одежде без каких либо изменения остальных частей фото