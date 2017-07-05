Изображения и надписи, повторяющие фактуру материала на фото

Здравствуйте.

Есть несколько фотографий.

Образец во вложении. Материал везде один и тот же, отличается цвет и ракурс.

На материал на фото нужно нанести изображения и надписи так, чтобы он выглядел как будто покрашен краской.

Важно! Нужна полная достоверность. У зрителя не должно возникнуть и тени сомнения, что результат достигнут путем коррекции фото.

Результат работы: 12 вариантов фотографий с надписями и/или изображениями.