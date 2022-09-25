Требуется откорректировать фотографию для заграничного паспорта. Задача включает удаление печати, дорисовку волос и подготовку изображения для печати в нужном формате. Укажите стоимость выполнения работы.
Каталожная обработка фото
Нужна обработка фото, как для маркетплейса ЛамодаКритерии скину, но главное это однотонный ровный фон по всему фото.Обработка шапок, часть из которых из шерсти. И важно что бы все волосинки остались в кадре и не были залиты фоном.Так же цвета нескольких шапок нужно будет затемнить (на оригиналах есть засветы) фото сброшу в raw формате + лёгкая ретушь. Сгладить кожу и убрать пару прыщиковВсего 42 артикула По три фото1 фото - перед (тут на одной лишь нужно будет делать ретушь)2 - зад изделия 3 - деталь Нужно на сегодня, на вечер 750грн за проект Фотографии нужны в трёх размерах 1035*14401524*22002700*3600Благодарю тех, кто откликнется на данный проект. Так же рассматривают сотрудников в команду на постоянное, длительное сотрудничество
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