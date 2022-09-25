Нужна обработка фото, как для маркетплейса ЛамодаКритерии скину, но главное это однотонный ровный фон по всему фото.Обработка шапок, часть из которых из шерсти. И важно что бы все волосинки остались в кадре и не были залиты фоном.Так же цвета нескольких шапок нужно будет затемнить (на оригиналах есть засветы) фото сброшу в raw формате + лёгкая ретушь. Сгладить кожу и убрать пару прыщиковВсего 42 артикула По три фото1 фото - перед (тут на одной лишь нужно будет делать ретушь)2 - зад изделия 3 - деталь Нужно на сегодня, на вечер 750грн за проект Фотографии нужны в трёх размерах 1035*14401524*22002700*3600Благодарю тех, кто откликнется на данный проект. Так же рассматривают сотрудников в команду на постоянное, длительное сотрудничество