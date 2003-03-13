Художественная обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка391 просмотр

Здравствуйте! Я уже заказывала у Вас обработку детских фотографий, но потеряла старый аккаунт. Хотела бы обратиться снова для художественной обработки детских фото -12 штук. Есть исходники в формате NEF. Какая может быть стоимость

5 лет назад
guest_15906736812336
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Полина
 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
13 часов назад
27 отзывов
5 лет назад