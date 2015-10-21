Коллаж маме 60 лет

Обработка фотографийЗакрыт1 заявка133 просмотра
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Я дам фотографии. некоторые из них можно просто вставить,некоторые простилизовать, обработать, нарисовать в фотошопе и чтобы выглядело

гармонично и красиво. История одной женщины и ее близких в картинках. В

конечном итоге хочу распечатать коллаж на холсте. Успеть надо до 27 октября.

8 лет назад
darya1989
Дария 
34 годаКиргизия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад