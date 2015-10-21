Коллаж маме 60 лет

Я дам фотографии. некоторые из них можно просто вставить,некоторые простилизовать, обработать, нарисовать в фотошопе и чтобы выглядело

гармонично и красиво. История одной женщины и ее близких в картинках. В

конечном итоге хочу распечатать коллаж на холсте. Успеть надо до 27 октября.