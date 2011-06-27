Коллаж на мягкие магниты

Необходимо разработать дизайн тюнинга автомобиля (с использованием виниловой пленки, карбона) марка автомобиля: Honda Civic 5d (хечбек) цвет: серебристый металлик владелец: молодой парень 26 лет Так же можно предлагать дизайн дисков, затемнение фар и другие невиниловые элементы, если это целесообразно ВНИМАНИЕ: ...
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Ищем художника-дизайнера з Україны
для изготовления коллажа на мягкий магнит.Робота с растровым изображениям.
цена за 1 макет 10 дол.
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