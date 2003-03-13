Необходимо убрать фон с фотографий велосипедов, сделав его (белым) прозрачным. Фотографий будет около 10. Укажите стоимость обработки одной фотографии.
Красивые фото
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