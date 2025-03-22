Требуется обработать фотографии в сказочном стиле, придавая им необычность. Оригиналы предоставлены в raw-формате от Sony. Образцы для вдохновения также приложены.
Макет по KFC
Добрый день! Нужно сделать макет и вставить фото по типу KFC
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