Моделирования и скульптинг кулона.

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Закрыт3 заявки714 просмотров

Надо моделировать кулон, копируя колион обезьяны с фото.Только вместо чёрных диамантов,надо сделать волосы.Пример нужных волос увидете на фото кольца с орлом.После моделирования, могут быть несколько очень маленьких  изменений по форме лица обезьяны.Конечный результат, файл 3dm и STL.

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