Фото не более 5 Мб, не менее 600*312 пикселей согласовать первый кадр
Мопсы
Здравствуйте, понравилось ваше портфолио
Хочу устроить мини квест для девушки.
Нужно отрисовать 5-6 милых фотографий, если кратко то:
1 фото - станция метро похожая на площадь революции, но только названа «Началово»
2 фото - мопс едет на дрезине в метро, пытаясь поймать клочок бумаги
3 фото - мопс в скафандре в открытом космосе пытается дотянуться до второго клочка с бумагой, на заднем плане МКС
4 фото - видна только лапка мопса, так как он полностью завален снегом, кругом горы, в руках у него третий клочок бумаги другого цвета
5 фото - мопс стоит рядом с принцессой, которая сидит на инвалидной коляске, все это на фоне пляжа
Если готовы взяться за 30$, то могу выслать более детальное тз
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