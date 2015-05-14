На фотографиях с едой надо заменить фон

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен32 заявки386 просмотров

Есть фотографии с блюдами на фоне скатерти.

Нужно заменить фон на белый.

Пример фото - в приложении.

10 лет назад
konstantyn_pr
Константин 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$30
1 день
Все сделано на отлично! и даже больше чем нужно было, рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редактировать фото. Сделать фото на белом фоне.

    Нужно обработать фото. Есть фотографии, около 150 шт. +-, там вещи, фон светло-серый (при выделении волшебной палочкой в фотошопе, выделяются вместе с фоном, потому просто так фон удалить не получается, или ластиком, что занимает ...

    Обработка фотографий50 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Корректировка 2 изображений

    $5

    Необходимо внести изменения на 2 изображения. 1) Автомобиль - нанести естественную грязь на весь корпус. 2) Испачкать диван, посадить на него собаку, сделать тень под диваном. Размер исходных ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скриншот смс'ок на айфоне

    Нужен дизайнер, который пользуется айфоном (iOS 7), сделать псевдо-скриншот смс экрана как тут: http://www.ios7text.com/ Чтобы дизайнер разбирался в айфоне спрашиваю затем, чтоб получилось все как в настоящем скриншоте, без ляпов. Текст и ...

    iOS
    Обработка фотографий6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка 120 фотографий керамической плитки

    Нужно обработать 120 фотографий керамической плитки для интернета магазина и печатного журнала. Пример фотографий можно скачать по ссылке: https://goo.gl/ugR2qT Оставляйте стоимость выполнения работ в заявке.

    Обработка фотографий49 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фото

    Всем привет. Друзья, есть фотография. При распечатке плохого качества. Если возможно, то нужно улучшить качество фотографии, что бы при распечатке оно не было в "квадратах" Формата а4-а5

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекламный модуль

    Необходим эксклюзивный рекламный модуль. Планируем использовать модуль как в наружной рекламе, так и в сети. Черновой набросок в файле. Необходимо выбрать из папки "Фон", развернутый кошелек для фона, а из ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад