Нужно обработать фото. Есть фотографии, около 150 шт. +-, там вещи, фон светло-серый (при выделении волшебной палочкой в фотошопе, выделяются вместе с фоном, потому просто так фон удалить не получается, или ластиком, что занимает ...
На фотографиях с едой надо заменить фон
Есть фотографии с блюдами на фоне скатерти.
Нужно заменить фон на белый.
Пример фото - в приложении.
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