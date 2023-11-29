Надо обработать фотографии

Обработка фотографийОткрыт3 заявки97 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо обработать фотографии:

? сделать их в высоком и не очень высоком разрешении - в формате 300dpi и 72dpi (формате 3000 x 3000 пикселей, 1500x1500 пикселей и 600 x 600 пикселей в формате JPEG в RGB)

(Можно немного дорисовать)

? разные Обложки из фотографии сзади: (тут надо, что бы у меня гитара была видна, у партнера его компьютер)

  1. Добавить публику в темноте на фоне

  2. Сделать фон в разных цветах

Фото прикрепила.

И есть видео, откуда можно взять фото тоже.

https://drive.google.com/drive/folders/1hGBznkuENJ0K691Dz2y1m7y35jbQO-OL

22 дня назад
Надия
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 дней назад
30 отзывов
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Заявки фрилансеров
Алёна
20 лет
19 дней в сервисе
Была
8 дней назад
19 дней назад
Ольга
36 лет
20 дней в сервисе
Была
8 часов назад
1 отзыв
20 дней назад
Андрей
23 года
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
37 отзывов
21 день назад
ТОП-10
Обработка фотографий