Надо обработать фотографии:

? сделать их в высоком и не очень высоком разрешении - в формате 300dpi и 72dpi (формате 3000 x 3000 пикселей, 1500x1500 пикселей и 600 x 600 пикселей в формате JPEG в RGB)

(Можно немного дорисовать)

? разные Обложки из фотографии сзади: (тут надо, что бы у меня гитара была видна, у партнера его компьютер)

Добавить публику в темноте на фоне Сделать фон в разных цветах

Фото прикрепила.

И есть видео, откуда можно взять фото тоже.

https://drive.google.com/drive/folders/1hGBznkuENJ0K691Dz2y1m7y35jbQO-OL