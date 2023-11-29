Доброго дня нужно обработать несколько фото товаров (в аттаче образец как надо сделать и исходники для одного товара) -убрать фон ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо обработать фотографии:
? сделать их в высоком и не очень высоком разрешении - в формате 300dpi и 72dpi (формате 3000 x 3000 пикселей, 1500x1500 пикселей и 600 x 600 пикселей в формате JPEG в RGB)
(Можно немного дорисовать)
? разные Обложки из фотографии сзади: (тут надо, что бы у меня гитара была видна, у партнера его компьютер)
Добавить публику в темноте на фоне
Сделать фон в разных цветах
Фото прикрепила.
И есть видео, откуда можно взять фото тоже.
https://drive.google.com/drive/folders/1hGBznkuENJ0K691Dz2y1m7y35jbQO-OL
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