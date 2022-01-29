Найти и отфотошопить фотографии БЦ г.Алматы

Обработка фотографийЗакрыт16 заявок661 просмотр
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Нужно найти на просторах интернета качественные фотографии одного из бизнес центров города Алматы как здания с наружи, так и офисов внутри , отфотошопить их для компании, добавив логотипы, наименование, и тд

2 года назад
guest_16437026241215
2 года в сервисе
Был
2 года назад