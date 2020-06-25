Наложить картинки на шабло

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт27 заявок1016 просмотров

Требуется наложение принтов на готовые шаблоны одежды. Объём около 5000 фото в сумме. Принимаем работу по 100 фото в формате jpeg, к ним обязательно дожнен идти один файл корел дро со всеми 100 исходниками. Картинки(принты) вы ищите сами на просторах интернета, мы задаём исключительно тематику ( парные принты, футбольные команды, автолюбители и т д). Работа не сложная. Если работа заинтересует, также предложим заливать эти картинки к нам на сайт за доп плату. Ждём ваши предложения с желаемой оплатой.

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