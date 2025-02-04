Нарисовать объекты на фото

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Закрыт15 заявок121 просмотр

Есть готовые фотографии, нужно на них нарисовать объекты (есть улица, условно говоря нужно дорисовать фонари на ней).

Дизайн объектов
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