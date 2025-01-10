Нейро-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт2 заявки45 просмотров

Ищем нейро-дизайнера для генерации фотографий для карточек товаров на маркетплейсах. Требуется портфолио с подобными работами или выполнение тестового задания. Бюджет обсуждаемый.

Создание карточек товаров
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Полина
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
201 отзыв
4 месяца назад
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