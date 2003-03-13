Нужна обтравка

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрытнет заявок132 просмотра

Цель аккуратно отделить людей от фона, цветокоррекция не требуется. Сохранить с прозрачным фоном.

Фото разные по сложности.  3 группы.

30р

https://cloud.mail.ru/public/8KDK/vJX31ztZA

50р

https://cloud.mail.ru/public/r1jn/jKdzX4qh5

70р

https://cloud.mail.ru/public/VQSA/VhrhLSbUt

4 года назад
dambar
Дамир 
42 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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