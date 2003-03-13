Нужно обработать 20 фотографий.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт31 заявка440 просмотров

Нужно обработать 20 фотографий.

Лассо.Отдельный слой.300 , pcs, сделать цветокоррекцию, cmyk, обтравить нужные элементы.Сохранить в tiff

Подготовить фото для каталога.

Бюджет 25р -за фото.

10 лет назад
camry99
53 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров