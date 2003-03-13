Редактирование фотографий в фотошопе. фотграфий много
Нужно обработать 20 фотографий.
Нужно обработать 20 фотографий.
Лассо.Отдельный слой.300 , pcs, сделать цветокоррекцию, cmyk, обтравить нужные элементы.Сохранить в tiff
Подготовить фото для каталога.
Бюджет 25р -за фото.
Заявки фрилансеров
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