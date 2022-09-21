Требуется опытный фотошопер для обработки фотографий. Необходимы навыки качественной обработки изображений. Ожидается внимание к деталям и высокий стандарт работы.
Нужно редактировать одно фото
Нужно редактировать одно фото, выставив правильные оттенки серого
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