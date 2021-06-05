Нужно сделать базовое изображение к продукции

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Закрыт21 заявка1036 просмотров

Приветствую, дорогие форумчане.

Нужно сделать базовое изображение к продукции мешки, бочки.

Чтобы в карточках, в которых нет изображения (фото) - можно было добавить изображение базовое промышленной химии.

Чтобы вы понимали. Мне нужен белый фон, бочка, мешок или канистра и чтобы можно было в фотошопе подставить надпись - к примеру, дибутилфталат, 25 кг, ГОСТ (или ТУ).

И эти надписи можно было менять под новый продукт, потом сохранять картинку и добавлять на сайт.

Сам сайт для ознакомления: tpcompany.ru 

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