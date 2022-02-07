Нужно сделать красиво

Обработка фотографийЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Нужно сделать красиво, осветить и захудожить.  Я понимаю что фото плохого качества. Этот ребёнок умер. Нужна красивая последняя фотография. 

Может быть у вас получится губы подрисовать. Посмотрите, пожалуйста, что можно сделать....

2 года назад
guest_16445300460268
2 года в сервисе
Был
2 года назад