Обновление слайдов для инфографа

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Закрыт3 заявки22 просмотра

Нужен графический дизайнер для обновления слайдов, необходимо убрать новогоднюю тематику. Срок выполнения работы до конца недели.

Создание инфографики
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Надежда
 
31 год
3 месяца в сервисе
Была
3 дня назад
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
201 отзыв
4 месяца назад
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Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
8 отзывов
4 месяца назад