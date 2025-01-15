Требуется выполнить обработку фотографий с добавлением белого фона. Необходимо обеспечить чистый и аккуратный вид изображений для дальнейшего использования.
Обновление слайдов для инфографа
Нужен графический дизайнер для обновления слайдов, необходимо убрать новогоднюю тематику. Срок выполнения работы до конца недели.
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