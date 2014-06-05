Обработать 2 фото

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Завершен4 заявки170 просмотров

Необходимо обработать 2 фотографии упаковок таблеток - фотографировалось зеркалкой на белом фоне - привести к web-виду - убрать фон, настроить цвет упаковки, добавить тень и другие мелочи

14 лет назад
carfan
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

cnthtj
Галина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Для продолжения работы в сервисе меня заставили оставить ответный отзыв.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, быстро всё сделали, всё утвердили. Оплата была произведена вовремя и в полном объёме. Буду рада новым заказам. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

cnthtj
Галина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад