Имеется большое количество любительских фотографий различных событий (свадьбы, юбилеи и т.д.) При простом размещении их на сайте кафе в фотогалерее, рекламный эффект, скажем "недостаточный", хочется усилить... Профессиональную съемку пока не потянуть. ...
Обработать 5 фотографий
Есть 5 фотографий, всем им надо поменять фон, откалибровать уровни, добавить блеска + ретушь. Вобщем сделать из них очень красивые фото.
Оплата ЯД и ВебМани
Расчет в рублях.
Уменьшеный пример фото в приложенном файле.
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