Обработать два фото: вырезать объекты

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен19 заявок228 просмотров

Необходимо обработать две фотографии: аккуратно вырезать стойки и поместить на белый фон

На выходе нужны квадратные картинки 500х500.

Пример фото в прикрепленном файле.

Оплата: электронными деньгами (вебмани/яндекс), либо картой Сбербанка.

Бюджет 10-15 у.е., срок сегодня.

11 лет назад
kbv79
Борис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно! Спасибо!
Борис - отличный заказчик и хороший человек. Работали быстро - постоянно был на связи, в итоге сэкономили кучу времени и сил. Культурен в общении и моментально оплатил по удобной мне схеме. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую коллегам как ответственного и добропорядочного заказчика! Спасибо!

Заявки фрилансеров

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад

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