Обработать фото костюмов

Есть фото в костюмах - в приложении.

Нужно: Убрать фон

Фон единый установить (на половину фото один фон, на другую другой)

Фон подбираете сами, для половины костюмов темный, для половины светлый понадобится (чтобы вписывался в сайт, ссылка будет ниже).

Одно требование к фону, чтобы на него была наложено нечто вроде сетки, как на фоновых рисунках сайта. Могу дать квадратик с которого генерируется эта сетка.

сайт: haybec.isgreat.org (зайдите в каталог, на всплывет окно с флешем, фото будут там)

С вас цены за одно фото, и за все 120. И сроки.