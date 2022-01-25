Обработать фото, поместив логотип

Обработка фотографийЗакрыт48 заявок1324 просмотра
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Нужно обработать фото, поместить логотип  (можно сделать его четче и вообще, на ваш вкус дизайнерский, шрифт оставить мой) 

Работа для продвижения товара в инстаграм

Исходники вышлю

Фото как пример 

2 года назад
guest_16434013053084
2 года в сервисе
Был
2 года назад