Обработать фотографию для инстограм сделать что бы привлекало внимание и осталось максимально естественной.

Предложите варианты сами как лучше можно обработать, какие есть варианты.

Понравится ваша работа буду сотрудничать на постоянно.

Ссылка файла: https://cloud.mail.ru/public/FRkU/myF79b9m5