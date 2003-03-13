Обработать фотографию для Инстограм.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт28 заявок320 просмотров

Обработать фотографию для инстограм сделать что бы привлекало внимание и осталось максимально естественной.

Предложите варианты сами как лучше можно обработать, какие есть варианты.

Понравится ваша работа буду сотрудничать на постоянно.

Ссылка файла: https://cloud.mail.ru/public/FRkU/myF79b9m5

7 лет назад
Akmal_bbn
Акмаль 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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