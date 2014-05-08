Обработать изображения с ювелирными изделиями

$50
Обработка фотографийЗавершен1 заявка137 просмотров
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Нужно обработать 33 фотки с ювелирными изделиями:

- разместить изделие по центру

- удалить тени

- почистить задний фон

- сделать небольшую цветокоррекцию

- изменить размер изображения и сохранить в JPG

P.S. архив фото вышлю на почту

10 лет назад
webstep
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
White_Tiger
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$14
1 день
Выполнил работу быстро, аккуратно и по разумной цене! Спасибо!
Дмитрий отличный заказчик. Задание объяснил максимально четко, оплату совершил сразу. Было очень приятно работать, буду ждать дальнейшего сотрудничества.
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