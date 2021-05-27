Нужно доработать карточку товара: Фото 9 - переделать надписи как в 1 и перекрасить в синий товарФото 2- сделать в белом и синем цвете товарФото 5,6,7,8 - в белом цветеГлавную в синем и белом цвете ...
Обработать карточки для товаров
Здравствуйте. Во вложении фото массажных ковриков. На фото необходимо добавить размеры изделия и основные характеристики, сделать увеличение фрагмента чтобы показать разноцветные иголки, также предложить варианты с призывами к действию и наклейками (оригинал, хит продаж и все такое). Фото должно быть свежим и привлекательным. Фото необходимо нарезать по требованиям WB, Ozon и Алиэкспресс. 23 товара х 5 цветов в предложении цены !!!!!!!!!укажите цену за один товар!!!!!!!!!!. Пример одного из товаров для тестового задания в приложении, остальное через яндекс диск. Фото зеленого коврика для работы и примеры в приложении (пример оранжевого мне больше нравится). Название товара: Аппликатор Ляпко "Коврик большой" 7.0. Размер 275х480 мм.
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