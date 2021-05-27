Обработать карточки для товаров

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Закрыт30 заявок2410 просмотров

Здравствуйте. Во вложении фото массажных ковриков. На фото необходимо добавить размеры изделия и основные характеристики, сделать увеличение фрагмента чтобы показать разноцветные иголки, также предложить варианты с призывами к действию и наклейками (оригинал, хит продаж и все такое). Фото должно быть свежим и привлекательным. Фото необходимо нарезать по требованиям WB, Ozon и Алиэкспресс. 23 товара х 5 цветов в предложении цены !!!!!!!!!укажите цену за один товар!!!!!!!!!!. Пример одного из товаров для тестового задания в приложении, остальное через яндекс диск. Фото зеленого коврика для работы и примеры в приложении (пример оранжевого мне больше нравится). Название товара: Аппликатор Ляпко "Коврик большой" 7.0. Размер 275х480 мм.

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