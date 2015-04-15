Обработать пару фотографий

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Завершен23 заявки240 просмотров

Есть пара фото с мероприятия, помимо меня много левых людей в кадре и прочие мелкие недостатки. Хочу немного подправить чтобы можно было разместить на дейтинговые сайты.

10 лет назад
stanwork
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$1
1 день
Александра рекомендую, работает быстро и четко
Отличный заказчик. Ясное и понятное ТЗ. Мои рекомендации.!

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alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад