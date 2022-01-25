Обработка фото

$10
Обработка фотографийЗавершен1 заявка88 просмотров
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Привет

  • Нужно найти в сети в хорошем качества и разрешения (не меньше 1200 пикс) модели 2 строительных спецтехник.
  • Отделить от фона обработать по цвету под один стиль и добавить тень
2 года назад
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
kuraj
Илья 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Все отлично и в срок.
всё супер! Спасибо)