Что нужно: - Скорректировать цвет, должно быть видно, что золото - это золото, а серебро - это серебро (сейчас некоторые фото чуть тусклее, некоторые серебряные с желтоватым оттенком и т.п.); - Убрать блики, ...
Обработка фото
Требуется фрилансер для обработки фото от интернет-магазина (сумки). Задача: вырезать максимально точно и выровнять если потребуется. Оплата 1 фото 20 руб. Кол-во около 200 шт, такие задания возникают периодически.
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