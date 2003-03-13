Обработка фото

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт26 заявок380 просмотров

Требуется фрилансер для обработки фото от интернет-магазина (сумки). Задача: вырезать максимально точно и выровнять если потребуется. Оплата 1 фото 20 руб. Кол-во около 200 шт, такие задания возникают периодически.

14 лет назад
Tina_N
38 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров