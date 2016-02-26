Обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт31 заявка688 просмотров

Необходимо обработать фото постельного белья. Необходима ретушь. Фотографировал на смартфон. Фото необходимы для размещения на сайте. Пример в файле.

9 лет назад
guest_14565055847957
9 лет в сервисе
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9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров