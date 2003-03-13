Обработка фото (чем дешевле, тем лучше)

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Закрыт50 заявок967 просмотров

Добрый день.

Есть много фото девушки. Нужно заменить фон на белый и по возможности улучшить качество фото.

Сколько стоит?

9 лет назад
slimm5
Еремин 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров