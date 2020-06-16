Обработка фото для сайта

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Завершен12 заявок478 просмотров

Необходимо обработать 3 фото для лендинга. Цветокоррекция, подправить тон кожи, качественно убрать фон.

5 лет назад
OlegKirsanov
Олег 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$6
1 день
За короткое время было обработано более 30 фото. Убран фон, исправлены дефект, сделана цветокоррекция. Работа отличного качества. Рекомендую!
Отличный заказчик: ясное ТЗ, всегда на связи, соплатой проблем не возникло. Всем рекомендую !!!

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