Обработка фото для соцсетей.

Требуется обработать несколько фотографий для размещения в соцсетях.

Стандартный набор, подправить немного дефекты, где то подстветлить, где то наоборот. Где то подрегулировать резкость.

Вам как профессионалу виднее.

Пожалуйста размещайте цены в расчете на фотографию.