Обработка фото для соцсетей.

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Закрыт100 заявок1197 просмотров

Требуется обработать несколько фотографий для размещения в соцсетях. 

Стандартный набор, подправить немного дефекты, где то подстветлить, где то наоборот. Где то подрегулировать резкость.

Вам как профессионалу виднее. 

Пожалуйста размещайте цены в расчете на фотографию.

6 лет назад
aledem
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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