Обработка фото и дизайн фотокниг

Нужен человек который умеет из просто хорошего снимка сделать конфету

http://www.happysvadba.ru/anons.php?sid=17

http://www.mywed.ru/photographer/detail/photo/1052/ , а потом из этих конфет сделать фотокнигу http://www.novozhilov.com/Uslugi/wedding.php , речь в осномном будет идти о свадьбе. Очень желательно постоянное сотрудничество. Примеры работ 2-3 фото до и после вашей обработки строго на мой ящик, и если есть примеры ваших коллажей, можно прислать ссылку + ваша цена за один разворот (чаще всего 30х60)

e-mail: [email protected]

ВАЖНО! Внимательно читайте условия, рассматриваться будут только сообщения присланные на мой e-mail