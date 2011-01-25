Обработка фото продукции

Для сайта http://www.redmonkey.com.ua/ нужно обработь фото обуви

Один продут состоит из 2-4 фото в разны ракусрсах. Нужно эти 2-4 фото очистить по контуру и добавить небольшую тень. К примеру продукт http://www.redmonkey.com.ua/#pr-1635. Наводим на фото чтобы увить увеличенную.

А так же сделать одну фотографию прозрачную с тенью как http://www.redmonkey.com.ua/upload/product/1635/thumb.png

Пример фотографии исхожника.

Всего будет 7 продуктов. 43 больших фото и 7 png.