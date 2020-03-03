Обработка фотографий.

Обработка фотографийЗавершен46 заявок1169 просмотров
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Вырезать предмет и поместить его на прозрачный фон. При необходимости отредактировать качество отображения. Порядка 40 изображений. Срок исполнения 03.03.2020. пример по ссылке http://joxi.ru/VrwpxlWs7z91Nm

4 года назад
bramek_furniture
Нина 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
LEBOWSKY
Николай 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
13 минут назад
4 года назад
$5
1 день
отличный исполнитель. рекомендую
Задача поставлена чётко, проблем не возникло, всегда на связи. Оплата своевременно!!! Всем рекомендую !!!