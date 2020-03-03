Обработка фотографий.

В ближайшее время на центральных площадях и улицах крупных городов будут установлены Капсулы Времени. Это новый, не имеющий аналогов и поэтому требующий предварительной визуализации проект. Требуется изготовить видеоролики, эскизы, фотоколлажи, визуализирующих как саму Капсулу, так и ее ...