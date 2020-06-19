Обработка фотографий

Есть исходник во вложении. там три продукта и текст, нужно сделать из него вот такую фотку https://helenseward.ru/files/2744/big_2744.jpg для вот этого раздела: https://helenseward.ru/catalog/treatments/ На выходе фото с заголовком Reforce в двух размерах (850х415 и 460х284) с белым ...