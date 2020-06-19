Обработка фотографий

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Завершен75 заявок1872 просмотра

Нужно обработать фотографии, облагородив их (убрать красноту глаз, выравнять цвет лица, убрать лишние предметы из кадра) + цветокоррекция. 

5 лет назад
Irina_zakaz
Ирина 
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

9olgamyas123
Ольга 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$20
3 дня
Escrow
Рекомендую Ольгу как ответственного и исполнительного сотрудника! Задачи понимает идеально, выполняет в срок и видно, что человеку важно качество выполнения. Отдельная благодарность за оперативность!
Понравилось работать с данным заказчиком, все быстро и понятно, оплата в срок, спасибо за сотрудничество, рекомендую!))

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