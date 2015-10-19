Обработка фотографий

Обработка фотографийЗакрыт35 заявок435 просмотров
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Необходимо обработать фотографии для размещения на сайте: ретушь 14 фото (сделать более насыщенными и презентабельными) и обработка под слайдер 3 фото.

Часть фото в задании, остальное на почту.

8 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад