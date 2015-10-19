Обработка фотографий

Ювелирная компания ищет ретушеров для постоянного сотрудничества. Оплата сдельная. Стоимость обработки одного изделия 50 рублей. Инструкция и примеры обработки доступны по ссылке: [url=https://yadi.sk/d/jhIcVb76iWqBi]https://yadi.sk/d/jhIcVb76iWqBi[/url] Предпочтение отдается кандидатам с опытом обработки фотографий ювелирных изделий (примеры работ в портфолио). ТЗ не оплачивается. [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обработать фотографии для размещения на сайте: ретушь 14 фото (сделать более насыщенными и презентабельными) и обработка под слайдер 3 фото.
Часть фото в задании, остальное на почту.
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