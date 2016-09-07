Обработка фотографий

Необходимо почистить (убрать фон) у довольно большого количества фото. Пример исходного фото и почищенного во вложении. Называйте цену за чистку 10 фото и срок выполнения. Фото довольно много, а результат нужен довольно срочно, потому необходимо несколько человек. Оплата ...