Обработка фотографий букетов

Анна сделала свою работу четко и слажено вместе со своей командой. Мне понравились картинки, которые получились в результате обработки. У меня горели сроки, и Анна сделала все возможное, чтобы я получил все ВОВРЕМЯ. Спасибо, Анна! Творческих успехов! Рекомендую!