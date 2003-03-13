Обработка фотографий товаров для интернет-магазина

Необходимо обработать фотографии товаров (сковороды, кастрюли) для размещения в интернет-магазине.

Вам будет предоставлено фото с посудой. Посуду необходимо будет вырезать (чтобы был белый фон), сделать тень, отрегулировать цвета, в общем чтобы фотография была привлекательной и посетителям интернет-магазина, увидев ее, захотелось бы купить товар.

Всего фото будет в районе 20-30. Если сработаемся, заказы будут постоянными.

Для того, чтобы понять качество вашей работы, прошу выполнить небольшое тестовое задание. Во вложении 2 фото: DSC_0428.JPG исходная фото и done.jpg - то, что хотелось бы по качеству получить в результате. Обработайте, пожалуйста, исходное фото и покажите что получилось.

Оплата WMR.

UPDATE: Ребята, заявок от вас много. Чтобы выбрать исполнителя, нужно посмотреть результаты тестового задания! Простые заявки от исполнителей значения не имеют.