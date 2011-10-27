Обработка фотосессий из клубов

Добрый день!

Нужно обработать фотосет из клуба (около 150 фото). Исходники предоставлю в JPEG и RAW. Требуется коррекция по цвету, яркости. Также приветствуются творческие идеи (но в разумном количестве: около 10-15% от общего количества фотографий) - как пример, что нравится тут (http://narod.ru/disk/27754664001/primer.zip.html).

В итоге нужно получить качественный сет для загрузки на сайт, например, как этот (http://pyatnizza.com/photo/detail.php?ID=10901).

Если есть возможность, пожалуйста, обработайте две фотографии из указанного фотосета (http://narod.ru/disk/27754832001/lookin.zip.html) - это поможет мне сделать выбор.

Ищу ответственного и творческого человека для сотрудничества на постоянной основе. В дальнейшем будет требоваться обработка фотосетов еженедельно на регулярной основе.

Станислав.