Требуется дизайнер для подготовки сетов изображений-предметов на прозрачной основе для последующего использования в коллажах. Операции - поиск изображений предметов по списку и по цветовому соответствию (сетами или наборами) и их подготовка (обтравка, ретушь, тени, сведение ...
Обработка и верстка фотографий
Необходимо подчистить и заверстать 10 фото
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сделать красивые, а главное качественные обои на рабочий стол. Тематика автомобили. Есть два варианта: 1) Нарисовать в стиле шаржа http://w208.info/_media/gallery/walls/000.jpg 2) Выбрать из фотографий со второй по ...Обработка фотографий8 заявокЗакрыт12 лет назад
Обработка нескольких фото для иллюстрации статьи. желательно с опытомОбработка фотографий21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Обработать фото для свадебной книги - сделать коллажи, добавить рюшечки, сделать талию невесте и тп. Книга форматом a4, нужно что бы было заполнено около 5-ти листов - то есть где-то 20 картинокЗавершен12 лет назад
- $10
Добрый день! Есть 47 фотографий и логотип в формате корела, необходимо нанести этот логотип (открывается только в кореле) на данные фотографии, типа водяной знак. Работа срочная, плачу 300 рублей. Сделать нужно в течение нескольких часов.Завершен12 лет назад
Работаем с детскими садами. Нужен опытный или начинающий пользователь фотошоп, задачи; ретушь вырез из фотографи элементов вставка в рамкиОбработка фотографий33 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно обработать три фотографии (поиграться со светом, кое-что подчистить, устранить эффект красных глаз и так далее). Имеется два-три дня на выполнение заказа. Бюджет обсуждается (до 10 у.е.)Обработка фотографий19 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть фото для инет-ресурса - надо стереть логотипы и не нужные надписи - всего порядка 500-600 изображений Образец фото прилагается - цены и условия пишите внизу проект закрыт от просмотровЗавершен12 лет назад
Есть серия фото статичных машин, фон городской, съемка сделана на мыльнице. Необходимо убрать городской фон, вклеить более подходящий фон, стилизовать. Т.е. придать автомобилю движение, прочие доп эффекты. Фотографии необходимы для публикации на сайте. ...Обработка фотографий18 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, есть 150 фотографий спортивных товаров фон которых нужно сделать белым цветом Для ориентировки --- в среднем на обработку одной фотки уходит 2-3 минуты. Ну это у меня, а я с ...Обработка фотографий8 заявокЗакрыт12 лет назад