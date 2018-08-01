Обработка или рендеринг фото товара

Есть товар - скрэтч карта (я прикрепил фото) который мы продаем. Меня не устраивает первая фотография которая отображается на странице. Она (фотография) не хуже чем у конкурентов, но мне бы хотелось чтобы она создавала WOW эффект. Я видел много примеров рендер-работ и они выглядят очень круто, но карта то плоская и как сделать такую обработку не понятно (правда упаковка карты - тубус, он не плоский)

Все необходимые материалы предоставлю. Есть AI файл дизайна карты и 15 фотографии.

Проект очень срочный - из категории как можно быстрее

Если есть идеи как добиться ВАУ эффекта с помощью фотографии нашей карты, пишите

Также прикрепил фотографии которые нравятся (опять же, эти продукты объемные и я не знаю как реализовать это у нас)