Обработка одной фотографии

$20
Обработка фотографийЗавершен7 заявок300 просмотров
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Требуется обработка 1 фото с сильными изменениями.

Имеются несколько фотографий одной девушки в разных местах и ситуациях. Требуется новая фотография этой девушки, но уже (акцент нужно сделать на лицо) за любым домашним компьютером или планшетом.

Оригиналы и пример того, что должно получиться вышлю в личку.

Спасибо.

10 лет назад
dgakondaa
Артур 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
Sergey-sitnik
Сергей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 отзывов
10 лет назад
$10
1 день
Сделал все быстро и качественно.
С Артуром было приятно работать. Четкое ТЗ , оплата в строк. Рекомендую как хорошего заказчика.
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