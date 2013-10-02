Обработка одной фотографии

Требуется обработка 1 фото с сильными изменениями.

Имеются несколько фотографий одной девушки в разных местах и ситуациях. Требуется новая фотография этой девушки, но уже (акцент нужно сделать на лицо) за любым домашним компьютером или планшетом.

Оригиналы и пример того, что должно получиться вышлю в личку.

Спасибо.