Обработка рекламной фотографии

Обработка фотографийЗакрыт23 заявки561 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!)Скажите, сколько будет стоить сделать хорошее рекламное объявление из этой картинке?)То есть текст на неё наложить надо и обработать все достойноОна будет добавляться в историях инстаграма

реклама доставки воды

6 лет назад
milykh
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад